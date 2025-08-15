كتب- محمد شاكر:

أكد الفنان الكبير أحمد آدم، أن الإسكندر الأكبر والعرب عندما دخلوا مدينة الإسكندرية كانوا يسمونها مدينة الله العظمى.

وقال "آدم" خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت): عندما تقرأ المشهد في الإسكندرية في القرن الثالث الميلادي، بعدما وقعت تحت الاحتلال الروماني والبيزنطي، وكانت مكتبة الإسكندرية القديمة ما زالت قائمة، كان الوضع مختلفًا.

وأضاف آدم: "مكتبة الإسكندرية جعلت العالم كله يأتي ليتعلم منها هنا في هذه المدينة. واكتشفت أن أرشميدس إسكندراني، وُلِد في الإسكندرية، حتى لو كانت أصوله تعود إلى صقلية."

وتابع آدم: "مَن يأتي إلى مصر هو الذي يتأثر، فهذه الحضارة تدمج الحضارات الأخرى وتمزجها بها. وأرسطو قالها: 'ما من علم إلا وأُخِذ من مصر.' أما فيثاغورث، فلم يعرف حساب المثلثات إلا عندما جاء ورأى الأهرامات.

وواصل: اليونانيون كانوا يعرفون قيمة مصر وتأثروا بها، وحضارتهم امتزجت بحضارتنا، فخرجت الحضارة الهيلينية، أعظم حضارات الكون حتى الآن. الإسكندر رأى فيها شيئًا، وكل محتل رأى فيها شيئًا، وتطبع بطباع أهلها؛ لأننا الأقدم."

وحل الفنان أحمد آدم ضيفا على الكاتب مجدي الجلاد في الحلقة الثالثة من برنامج "أسئلة حرجة"، والتي تطرق خلالها إلى العديد من القضايا الفنية والسياسية، كما كشف العديد من الكواليس التي جمعته بعدد من النجوم وتذاع لأول مرة، مؤكدا أنه توقع العديد من الأحداث السياسية التي وقعت بالفعل، خلال أعماله الفنية التي قدمها، كما تحدث آدم عن الزعيم عادل إمام وأهم أسباب نجوميته خلال فترة تخطت الستين عاما، والفارق بين مسرح عادل إمام ومسرح محمد صبحي.