فنانة تثير الجدل برسالة غامضة: "مصر كلها بتقول عليها كومبارس"

09:20 م الخميس 14 أغسطس 2025
كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة عايدة غنيم رسالة غامضة لإحدى الفنانات عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وكتبت عايدة: "اللهم لا شماتة، مرة واحدة قالت عليا كومبارس، وتلف الأيام ومصر كلها تقول عليها كومبارس، معلش بقى يا نجمة كله سلف ودين".

وبرزت الفنانة عايدة غنيم في نهاية التسعينات، وحازت على شهرة بدورها في مسلسل "عائلة الحاج متولي" الذي عرض عام 2001، والذي شارك فيه نور الشريف، ماجدة زكي، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، وآخرون. المسلسل من تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقلي.

يذكر أن اخر مشاركات عايدة غنيم الفنية بمسلسل "اه من حوا"عام 2016.

عايدة غنيم على فيسبوك

عايدة غنيم
