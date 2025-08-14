إعلان

ساندي على موتوسيكل من أحدث ظهور على السوشيال ميديا والجمهور يعلق

09:13 م الخميس 14 أغسطس 2025
    ساندي على انستجرام
    ساندي
كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة ساندي الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ساندي صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية، إذ ظهرت وهي تلتقط العديد من الصور التذكارية مرتدية إطلالة كاجوال وكانت من ضمن الصور وهي تجلس على موتوسيكل، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "حبيبتي، واو يا ساندي، بسكوتة، دايما جميلة، عسل يا ساندي، شيك وجميلة، تجنني".

يذكر أن آخر ما طرحته ساندي كانت أغنية بعنوان "ابن جارتنا" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

