بالصور- آدم برودي يصل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2026


كتب- مروان الطيب:

03:44 ص 12/01/2026
    ادم برودي وزوجته ليتون ميستر
    ليتون ميستر على الريد كاربت

وصل النجم آدم برودي رفقة زوجته ليتون ميستر على ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 83 هذا العام، الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ، بفندق بيفرلي هيلتون وسط تغطية إعلامية عالمية.

آدم برودي مرشح الليلة بقائمة "أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني كوميدي أو موسيقي" عن مسلسل "Nobody Wants This" وسط منافسة شرسة بين عدد من النجوم.

شهد الريد كاربت حضور عددا كبيرا من أبرز النجوم من حول العالم هما: سيلينا جوميز، أريانا جراندي،جو كيري، بريتني سنو، جينا أورتيجا، سنوب دوج، مارك رافلو كونور وود، مورا هيجينز، ماري بيث بارون، كولمان دومينجو، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، هادسون ويليامز، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وتقدم حفل جوائز هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.

