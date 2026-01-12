ستيلان سكارسجارد "أفضل ممثل مساعد" في حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز 2026

فاز الممثل السويدي، ستيلان سكارسجارد بجائزة "أفضل ممثل في دور مساعد" عن فيلم الدراما " Sentimental Value"، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز في نسخته الـ 83 هذا العام، الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بفندق بيفرلي هيلتون وسط تغطية إعلامية عالمية.

وشهد الريد كاربت حضور عددا كبيرا من أبرز النجوم منهم: سيلينا جوميز، أريانا جراندي،جو كيري، بريتني سنو، جينا أورتيجا، سنوب دوج، مارك رافلو كونور وود، مورا هيجينز، ماري بيث بارون، كولمان دومينجو، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، هادسون ويليامز، جينيفر لوران، ليوناردو دي كابريو، جوليا روبرتس والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وتقدم حفل جوائز هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.