تيانا تايلور تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل جولدن جلوب 2026


كتب- مروان الطيب:

03:52 ص 12/01/2026

تيانا تايلور

فازت الممثلة تيانا تايلور بجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم الدراما One Battle After Another، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 83 هذا العام، الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ، بفندق بيفرلي هيلتون وسط تغطية إعلامية عالمية.

شهد الريد كاربت حضور عددا كبيرا من أبرز النجوم، منهم: سيلينا جوميز، أريانا جراندي،جو كيري، بريتني سنو، جينا أورتيجا، سنوب دوج، مارك رافلو كونور وود، مورا هيجينز، ماري بيث بارون، كولمان دومينجو، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، هادسون ويليامز، جينيفر لوران، ليوناردو دي كابريو، جوليا روبرتس والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وتقدم حفل جوائز هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.

