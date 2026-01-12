بسيارة إسعاف.. شادي شامل يكشف نقل شيرين عبدالوهاب لمنزل فنانة شهيرة

كشف الفنان شادي شامل، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن نقل الفنانة شيرين عبدالوهاب، لمنزل فنانة شهيرة، دعما لها في أزمتها الأخيرة.



وكتب شادي شامل: "بسيارة إسعاف، نقل شيرين عبدالوهاب لمنزل فنانة شهيرة".



وأثار الإعلامي عمرو أديب، حالة من الجدل بعد حديثه عن اختفاء المطربة شيرين عبدالوهاب، ووجه استغاثة عبر برنامجه الحكاية، قائلًا: "يا نلحقها يا مانلحقهاش، شيرين عبدالوهاب محتاجة حد يتدخل ويساعدها، عايزين نلحقها، الست محتاجة المساعدة، أنقذوها يا جماعة، دي محتاجة حد يدخل، بصّوا لها كإنسانة قبل ما تكون فنانة"



بعدها أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية، دعمه لشيرين، وكذلك دعم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لها.