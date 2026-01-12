إعلان

بث مباشر لـ حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2026


جولدن جلوب 2026

يقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 83 هذا العام، بفندق بيفرلي هيلتون، وسط حضور عدد كبير من أبرز نجوم السينما والتلفزيون حول العالم.

كشفت إدارة الحفل عن الأعمال السينمائية والتلفزيونية المرشحة هذا العام، والتي حققت نجاحا كبيرا على الصعيدين النقدي والجماهيري وسط منافسة شرسة بين كبرى شركات الإنتاج.

وتشهد هذه الأعمال ونجومها وصناعها منافسة شرسة على الأفضل وسط تصويت الجمهور والنقاد من مختلف أنحاء العالم.

وتقدم حفل جوائز هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.

