إعلان

ياسمين صبري تنشر صورًا جديدة من أحدث إطلالاتها

03:24 م الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ياسمين صبري (5)
  • عرض 7 صورة
    ياسمين صبري (3)
  • عرض 7 صورة
    ياسمين صبري (6)
  • عرض 7 صورة
    ياسمين صبري (2)
  • عرض 7 صورة
    ياسمين صبري (8)
  • عرض 7 صورة
    ياسمين صبري (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بأحدث ظهور لها، وتألقت بقصة شعر جديدة لاقت من خلالها تفاعل واسع من متابعيها.

ونشرت ياسمين صور إطلالتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت ببدلة أنيقة باللون الأبيض،.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر"، "الغرة حلوة عليكي"، "إيه الحلاوة دي"، "قمر في كل حالاتك"، "بالتوفيق".

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليًا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

اقرأ أيضًا:

كوثر مصطفى تكشف كواليس تقديم "كده الأيام" وتؤكد سعادتها بالتعاون مع حمزة نمرة

"هي جات عليا".. هيدي كرم تشارك جمهورها صورة قديمة لها

بعد سخريته من "وردي".. مخرج سوداني: محيي إسماعيل يسيء للفنانين المصريين

ياسمين صبري اطلالة ياسمين صبري تعليقات جمهور ياسمين صبري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو