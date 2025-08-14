ياسمين صبري تنشر صورًا جديدة من أحدث إطلالاتها

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بأحدث ظهور لها، وتألقت بقصة شعر جديدة لاقت من خلالها تفاعل واسع من متابعيها.

ونشرت ياسمين صور إطلالتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت ببدلة أنيقة باللون الأبيض،.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر"، "الغرة حلوة عليكي"، "إيه الحلاوة دي"، "قمر في كل حالاتك"، "بالتوفيق".

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليًا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

اقرأ أيضًا:

كوثر مصطفى تكشف كواليس تقديم "كده الأيام" وتؤكد سعادتها بالتعاون مع حمزة نمرة

"هي جات عليا".. هيدي كرم تشارك جمهورها صورة قديمة لها

بعد سخريته من "وردي".. مخرج سوداني: محيي إسماعيل يسيء للفنانين المصريين