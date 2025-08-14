كتب-مصطفى حمزة:

أعربت الشاعرة كوثر مصطفى، عن سعادتها بالتعاون مع الفنان حمزة نمرة، وذلك في أغنية "كده الأيام"، التي طرحها أمس الأربعاء.

وتحدثت كوثر مصطفى، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن التعاون، وقالت: "سعادتي كبيرة جدا، بالتعاون مع الفنان حمزة نمرة، لأني أعتبره من الفنانين القليلين أصحاب البصمة، وعنده قدرة على صناعة مستقبل مغاير للأغنية العربية، وهذا ليس فقط لصوته العذب وألحانه المؤثرة الجميلة، ولكن بثقافته وحماسه لمشروعه الفني الذي يعمل عليه بكل طاقته ".

وعن كواليس تقديم الأغنية، قالت: "في الشتاء الماضي سعدت جدا بمكالمة رقيقة من صديقتي وأبلغتني خلالها أن المطرب صاحب البصمة الخاصة جدا حمزة نمرة، والذي أتابع مشواره الفني منذ صدور أول أغنية له، يريد أن يتواصل معي من أجل أن نتعاون فنيا في أغنية لألبومه الجديد وسعدت جدا بهذا".

وتابعت: "وبالفعل تم التواصل بيننا واتفقنا على موعد، وسعدت جدا بزيارته لي في دار إقامة كبار الفنانين واختار أغنية (كده الأيام) من بين مجموعة أغنيات قدمتها له، وبعد فترة قصيرة فاجأني باللحن الذي وضعه لها وسعدت جدا باللحن الذي جاء معبرا جدا عن الكلمات، وتم تنفيذ الأغنية وخرجت أخيرا للنور ".

وأضافت : "زاد من السعادة بالتعاون مع حمزة، التواجد معه في تجربة وسط مجموعة متنوعة من الأغنيات الجميلة والقوية التي تتناول وبأسلوب عميق ومباشر في الوقت ذاته العديد من الموضوعات والقضايا الاجتماعية والإنسانية المهمة ".

يذكر أن الفنان حمزة نمرة طرح أمس الأربعاء 4 أغاني، عبر قناته في موقع يوتيوب، وهي: "كده الأيام، كايرو، مبتلاقنيش، قرار شخصي"، التي حمل الألبوم اسمها.

