"بفستان جريء".. منة عرفة تنشر صور لرحلتها أمام البحر في الإسكندرية

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة منة عرفة الأنظار على السوشيال ميديا، بعد ظهورها في رحلة سياحية داخل أحد الفنادق بمنطقة المنتزة في مدينة الأسكندرية.

ونشرت منة صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام وهي تتجول داخل الفندق، وصورًا أخرى بجوار البحر، حيث لاقت الصور إعجاب المتابعين، بعد ظهورها بإطلالة جريئة، مرتدية فستان طويل.

كما نشرت منة صورة لها بجوار "فنار" المنتزة"، وأخرى بجوار قطار الملك فاروق، من داخل متحف السكك الحديدية بالمنتزة.

وكان آخر مشاركات منة عرفة في الدراما التليفزيونية بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز، والنجوم: كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

