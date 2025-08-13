"حبيبي أنت يا محمد".. 20 صورة رومانسية جمعت ريهام حجاج بزوجها حلاوة

كتب - معتز عباس:

تصدر رجل الأعمال محمد حلاوة تريند موقع البحث الشهير جوجل، بعد توجيه زوجته الفنانة ريهام حجاج له التهنئة، على فوزه بعضوية مجلس الشيوخ.

هنأت ريهام حجاج زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة على فوزه بعضوية مجلس الشيوخ، ونشرت عبر حسابها على انستجرام، ظهر خلاله وهو يتابع سير العملية الانتخابية.

تُعدّ علاقة الفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة من أكثر العلاقات التي تحظى باهتمام كبير على منصات التواصل الاجتماعي، فمنذ زواجهما، يحرص الثنائي على مشاركة لمحات من حياتهما الرومانسية مع متابعيهم.

ونستعرض في التقرير أبرز 20 صورة رومانسية جمعت ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة.

وكانت آخر مشاركات ريهام حجاج الفنية بمسلسل "أثينا" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

