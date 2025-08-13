إعلان

"حبيبي أنت يا محمد".. 20 صورة رومانسية جمعت ريهام حجاج بزوجها حلاوة

08:25 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
    رجل الأعمال محمد حلاوة ينشر صورة مع زوجته ريهام حجاج
    محمد حلاوة وزوجته ريهام حجاج
    الفنانة ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة بأحد المناسبات
    ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة اثناء تأدية مناسك الحج
    ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة
    ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة اثناء تأدية مناسك الحج
    سيلفي ريهام حجاج ومحمد حلاوة
    ريهام حجاج ومحمد حلاوة في الجونة
    ريهام حجاج ومحمد حلاوة يستمتعان بالأجواء الصيفية
    ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة
    رجل الأعمال محمد حلاوة والفنانة ريهام حجاج
    النجمة ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة
    الفنانة ريهام حجاج مع محمد حلاوة
    ريهام حجاج توجه رسالة رومانسية لزوجها محمد حلاوة.. ماذا قالت؟
    محمد حلاوة وزوجته ريهام حجاج
    ريهام حجاج ومحمد حلاوة
    ريهام حجاج ومحمد حلاوة
    ريهام حجاج ومحمد حلاوة
    ريهام حجاج ومحمد حلاوة
كتب - معتز عباس:

تصدر رجل الأعمال محمد حلاوة تريند موقع البحث الشهير جوجل، بعد توجيه زوجته الفنانة ريهام حجاج له التهنئة، على فوزه بعضوية مجلس الشيوخ.

هنأت ريهام حجاج زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة على فوزه بعضوية مجلس الشيوخ، ونشرت عبر حسابها على انستجرام، ظهر خلاله وهو يتابع سير العملية الانتخابية.

تُعدّ علاقة الفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة من أكثر العلاقات التي تحظى باهتمام كبير على منصات التواصل الاجتماعي، فمنذ زواجهما، يحرص الثنائي على مشاركة لمحات من حياتهما الرومانسية مع متابعيهم.

ونستعرض في التقرير أبرز 20 صورة رومانسية جمعت ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة.

وكانت آخر مشاركات ريهام حجاج الفنية بمسلسل "أثينا" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

