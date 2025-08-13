بعد تحويل بدرية طلبة للتحقيق.. المهن التمثيلية توجه رسالة للنجوم

كتب - معتز عباس:

وجهت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، رسالة إلى جموع الفنانين في مصر، بعد إثارة بعضهم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أعلن منذ قليل، تحويل الفنانة بدرية طلبة للتحقيق فورا، وذلك بالإجماع، وذلك لما صدر منها من تجاوز صارخ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان سيخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

وأصدرت النقابة بيانًا هامًا، ذكرت فيه ما يلي:

"أيها الفنانون وأيتها الفنانات يا من تحملون مشاعل الإبداع وروح الجمال يا من خُصصت لكم القلوب قبل المنصات، والأذهان قبل الأضواء، نخاطبكم اليوم من منطلق محبة وتقدير، ومن حسّ وطني واجتماعي عميق، إدراكًا لدوركم المركزي بوصفكم القوى الناعمة التي تؤثر في العقول، وتحرّك المشاعر ، وتصوغ وجدان الأجيال".

وتابعت: "لقد كان الفن عبر العصور مرآة للمجتمع، وضميرًا للناس، وصوتًا للثقافة والهوية، وكان الفنان، ولا يزال، رمزًا للمسؤولية قبل أن يكون رمزًا للشهرة ، ومن هنا، فإننا نناشدكم بألا يُساء استخدام هذا الدور العظيم، وألا يُمس بالمبادئ التي يقوم عليها مجتمعنا، أو تُهمش القيم التي نشأنا عليها ، والتي تشكل نسيج هذا الوطن وركائزه الأخلاقية والثقافية".

وواصلت: "إنكم، وأنتم تصيغون الكلمة، أو تُشكلون اللحن، أو ترسمون المشهد، لاتخاطبون ذائقة فردية فحسب، بل تبنون وعيًا عامًا، وتغرسون رؤى، وقد تُغيّرون مسارات تفكير وسلوك، فكونوا على العهد مع المجتمع، الذي منحكم ثقته، وفتح لكم أبواب قلوبه، ووضعكم في مقام المؤثرين".

وأكملت، النقابة في بيانها: "من هنا، نوجه نداءنا لكل فنان وفنانة: أن تظلوا كما عهدناكم، في موقع القدوة والتأثير الإيجابي، تحترمون جمهوركم، وتقدرون مسؤوليتكم، وتسهمون في رقي الوعي، لا إثارة الجدل، ولا زعزعة الثقة التي بنيت على مدار سنوات من العطاء والإبداع ، وليكن هذا البيان تذكيرًا لا توبيخًا، ودعوة للم الشمل لا للإقصاء، فنحن في النهاية أبناء مجتمع واحد".

ووجهت النقابة رسالة للجمهور، في بيانها: "جمهورنا العزيز، نعلم أنكم أنتم الأصل، وأنتم الغاية، ومنكم نستمد شرعيتنا ، وبكم يعلو صوتنا، ولفنّكم تخلص، وإن خرج أحد من بيننا، عن السياق، أو مس دون قصد بثوابت مجتمعنا وقيمه، فإننا نعتذر لكم بصدق ووضوح، لا تبريرا، بل احترامًا، وحرصًا على ألا تفهم الزلة على أنها موقف عام أو توجه مقصود، فنحن نعتز بكم، ونفخر بأننا جزء منكم، ومن أجلكم نقدم فننا، ومن محبتكم نستمد عزيمتنا، وإن كان من تجاوز ، فهو اجتهاد خاطئ لا يمثل جموع الفنانين، الذين ما زالوا يضعون الجمهور في صدارة أولوياتهم، ويقدّرون حجم الأمانة التي في أعناقهم لقد كان الفن، وسيبقى قوةً ناعمة، تهذب الذوق، وتبني الوعي، وتنير الطريق، وهو ليس ترفًا فحسب، بل حاجة مجتمعية، ورسالة سامية، لا تكتمل إلا حين تُؤدى بضمير، وتستند إلى احترام عميق لقيم المجتمع وثقافته".

وتابع، البيان: "إزاء ما حدث في الآونة الأخيرة من تجاوزاتٍ من نفر قليل من الزملاء أو الزميلات، فإننا نؤكد أن ما وقع هو محض تصرفات فردية لا يمكن بأي حال من الأحوال تعميمها أو نسبها إلى الوسط الفني بأكمله، الذي نعرف عن كثير من رموزه التزامهم وانتماء هم الصادق لمجتمعهم، وإيمانهم العميق بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيجه، وأن رسالتهم تنويرية، وربما ترفيهية، لكنها لا يمكن أن تكون على حساب الثوابت أو الهوية".

واختتمت النقابة في بيانها: "إننا نؤمن بأن المجتمع هو الحاضنة الحقيقية للفن، والجمهور هو الوقود الذي يمنح الفنانين قيمتهم وبقاءهم، ولذلك فإن أي انحراف عن هذا التعاقد الأخلاقي غير المعلن بين الفنان والمجتمع يُعد خيانة لهذه الثقة، وخسارة لجوهر الرسالة".

