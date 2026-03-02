إعلان

انهيار جزئي لعقار في الشرابية والشرطة تتدخل

كتب : محمد شعبان

09:14 م 02/03/2026

حادث انهيار سقف عقار - أرشيفية

شهدت منطقة الشرابية حالة من الترقب والقلق، بعد انهيار جزء من سقف إحدى الشقق السكنية داخل عقار مكون من أربعة طوابق مساء الإثنين.

تلقى مأمور القسم بلاغًا من شرطة النجدة بانهيار جزء من سقف غرفة داخل شقة تقع بالدور الأول بعقار رقم 13 شارع الحكيم، المتفرع من شارع مهمشة بمنطقة الشرابية.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وفرضت كردونا أمنيا بمحيط العقار. وتبين أن العقار مكون من أربعة طوابق، فيما أسفر الحادث عن انهيار جزئي داخل إحدى الغرف دون وقوع إصابات بين السكان.

وتواصل الجهات المعنية أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب الانهيار، والتأكد من مدى تأثر الهيكل الإنشائي للعقار، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

