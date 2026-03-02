كتب- محمود الطوخي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن برقية لوزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن السفارة الأمريكية في الكويت تعرضت على ما يبدو لهجوم بطائرة مسيرة.

وأوضحت الوثيقة الدبلوماسية أن الاستهداف تم باستخدام طائرات مسيرة بدلا من الصواريخ التقليدية.

أضرار مادية بعد هجوم على السفارة الأمريكية في الكويت

وأفادت البرقية، بأن الهجوم ألحق أضرارا بنوافذ مبنى السفارة الرئيسي، بينما استجابت فرق الطوارئ المحلية لحريق اندلع في مستودع داخل المجمع الدبلوماسي.

وذكرت برقية ثانية صدرت الاثنين، أن جولة ثانية من الضربات الجوية نُفذت لاحقاً، لكنها لم تسفر عن إصابات بين الأفراد أو أضرار جسيمة بالمبنى، رغم رصد أدخنة تتصاعد فوق موقع الحادث.

أمريكا لمواطنيها في الكويت: لا تأتوا إلى السفارة

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين، مواطنيها من وجود "تهديد مستمر بشن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة فوق الكويت".

وأكدت الوزارة، أن موظفي بعثتها الدبلوماسية يحتمون حاليا في أماكنهم لضمان سلامتهم، مشددة في تعليمات صريحة للمواطنين الأمريكيين بعبارة: "لا تأتوا إلى السفارة".

تداعيات هجوم على السفارة الأمريكية في الكويت

لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية ردا فوريا على طلبات الحصول على مزيد من التفاصيل الفنية حول طبيعة المسيرات المستخدمة أو جهة انطلاقها.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توترات إقليمية متزايدة، حيث تواصل السلطات الكويتية والأمريكية تقييم الموقف الأمني داخل المجمع الدبلوماسي لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات الأمنية في المستقبل القريب.

