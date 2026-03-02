جيش الاحتلال يؤكد استمرار الهجمات على مواقع الحرس الثوري وحزب الله

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي دفرين، إن طائرات الإسرائيلية هاجمت أكثر من 10 مقار للاستخبارات والحرس الثوري الإيراني.

وأضاف دفرين في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال سيواصل شن الهجمات حتى تحقيق أهداف الحرب.

وأشار المتحدث الإسرائيلي، إلى أن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا على إطلاقه الصواريخ على إسرائيل، مؤكدًا أن مؤسسة القرض الحسن التي استهدفها جيش الاحتلال في لبنان تمول أنشطة حزب الله.

وأكد دفرين أن الحرب مستمرة حتى تحقيق كافة الأهداف، وأن جيش الاحتلال لن يسمح بإجلاء المواطنين مرة أخرى من الحدود الشمالية.

وأوضح المتحدث الإسرائيلي، أن حزب الله يستغل الأراضي اللبنانية لشن هجمات على إسرائيل، مؤكدًا أن الجيش لن يتنازل عن هدف نزع سلاح حزب الله وأن عمليته مستمرة حتى تحقيق هذا الهدف.

وبشأن مشاركة قوات برية في الهجمات على لبنان، قال المتحدث إن جيش الاحتلال يعمل على إزالة تهديد حقيقي في لبنان وكل الخيارات مطروحة.