أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، قرارًا بإيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وأوضحت النقابة أن قرار الإيقاف جاء بسبب مخالفة صريحة لتعليماتها وقراراتها، وذلك بعد ظهور منتج العمل في مقطع فيديو متداول يجمعه بالبلوجر "أم جاسر"، أثناء التعاقد معها على المشاركة في أحد الأعمال الفنية.

ومن جانبها، علقت الفنانة راندا البحيري على القرار عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "خشوا الستوريهات عندي، هتلاقوا فيديو قديم جدًا للأستاذ بلال مع أم جاسر الجميلة، اللي أنا شخصيًا والله بحبها، وكان بيطلب من النقيب بمنتهى الاحترام إنه لو موافق إنها تمثل معاه في فيلم سينمائي، يعني حاجة ملهاش أي علاقة بالمسلسل".

وتابعت راندا: "إيه اللي طلع الفيديو ده دلوقتي، بعد ما أعلنت إننا داخلين المسلسل، والفيديو ده ماله أصلًا ومال المسلسل، خشوا شوفوا الفيديو واحكموا بنفسكم".

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية قررت وقف عرض مسلسل "روح off" بسبب ظهور البلوجر أم جاسر في فيديو يجمعها بالمنتج.

