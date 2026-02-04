رد المنتج بلال صبري على الجدل والانتقادات التي أثيرت مؤخرًا بعد صدور قرار من نقابة المهن التمثيلية بإيقاف عرض مسلسله الأخير "روح OFF" ضمن دراما رمضان 2026، بسبب مشاركة البلوجر "أم جاسر" في العمل الدرامي بدون تصريح.

ونشر بلال صبري مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، موجهًا رسالة للمنتقدين: "الفيديو دا للناس الشمتانين في إيقاف المسلسل، أنا عمري ماشمت في حد، لكن في ناس ممكن تشمت على نفسها وأخواتها وعلى عيالها هما قاعدين فاضيين ماروهمش حاجة".

وأضاف: "بقول للشماتين، أنتم شمتانين عشان مسلسل وقف عادي مسلسل يشتغل والتاني يقف، عادي تاني خالص، ربنا يشفيكم، الواحد عمره ما كان بيشمت في حد".

وتابع: "أحب أهديكم أغنية لـ محمد رمضان عشان أريح الشمتانين"، ثم قام بتشغيل أغنية بحب أغيظهم خلال تسجيله مقطع الفيديو.

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، أعلنت أمس الثلاثاء، إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في دراما رمضان 2026.

وأوضحت النقابة أن سبب المنع هو مخالفة المسلسل الصريحة تعليقات وقرارات النقابة، تمثلت في ظهور المنتج في مقطع فيديو متداول، يجمعه بالبلوجر "أم جاسر"، أثناء التعاقد معها على المشاركة في أحد الأعمال الفنية.

وأكدت نقابة الممثلين، أن قرار الإيقاف صد بعد توجيه أكثر من تحذير لـ منتج المسلسل، بضرورة الالتزام بلوائح النقابة، لكنه استمر في مخالفتها، مشددة على أن قرار الإيقاف نهائي ولا رجعة فيه.