مسؤول أمريكي يعلن ارتفاع عدد الإصابات الحرجة في الجيش الأمريكي

كتب : مصراوي

09:14 م 02/03/2026

الجيش الأمريكي

وكالات

أعلن مسؤول أمريكي اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد إصابات الجنود الأمريكان خلال العملية العسكرية في إيران.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة الجزيرة، إن عدد الإصابات الحرجة ارتفاع في صفوف القوات الأمريكية من 5 إلى 18 جراء الهجمات الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هجوما إيرانيا بطائرة مسيرة استهدف فندقا في البحرين أسفر عن إصابة 2 من موظفي وزارة الدفاع الأمريكية، وفق صحيفة واشنطن بوست.

وكانت أصدرت السفارة الأمريكية في المنامة بيانا نصحت فيه الرعايا الأمريكيين بضرورة تجنب الفنادق في العاصمة البحرينية، مشيرة إلى أن تلك المنشآت قد تكون هدفا للهجمات الإيرانية.

وشجعت السفارة، مواطنيها على اتخاذ تدابير احترازية والابتعاد عن المواقع السياحية الكبرى في ظل التوترات الأمنية الراهنة التي أعقبت رصد النشاط الجوي الإيراني في المنطقة.

