ياسر جلال يقود "توكتوك" في الشارع.. وهذا ما قاله (فيديو)

06:03 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
    ياسر جلال (1)
كتب- هاني صابر:

شارك النجم ياسر جلال، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو وهو يقود "توكتوك" بأحدث ظهور له.

ونشر جلال، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليه: "أصحابي نصحوني يكون ليا بيزنس تاني جنب التمثيل".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى من يشتغل بالتوكتوك والله، الشغل مش عيب، عسل، والله فكرة حلوة".

جدير بالذكر أن ياسر جلال عُرض له في رمضان 2025 الموسم الثاني من مسلسل "جودر" تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة وفاء عامر، نور اللبنانية، وليد فواز، غادة طلعت، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

