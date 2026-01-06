إعلان

"ملكة".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار والنجوم يعلقون

كتب : نوران أسامة

11:14 ص 06/01/2026
    سيلفي غادة عبد الرازق
    بوستر مسلسل شباب إمرأة
    غادة عبد الرازق بإطلالة كاجوال
    غادة عبد الرازق بمكياج هادئ
    غادة عبد الرازق تخطف الأنظار
    غادة عبد الرازق رفقة عائلتها وأصدقائها
    غادة عبد الرازق عبر إنستجرام
    غادة عبد الرازق وابنتها روتانا
    غادة عبد الرازق
    غادة عبد الرازق كاجوال

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها صورًا جديدة، نالت من خلالها إعجابًا واسعًا من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت غادة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالات مختلفة من مناسبات متعددة خلال عامي 2025 و 2026.

وحازت الصور على تفاعل عدد كبير من نجوم الفن، حيث علّقت الفنانة ريهام حجاج: "سكر"، بينما اكتفت الفنانة نادية الجندي بوضع إيموجي قلوب، وكتبت جيهان الشماشرجي: "حبي"، وعلّقت حنان مطاوع: "حبيبتي"، فيما كتبت آية سليم: "ملكة".

كما علّقت عبير صبري قائلة: "قمر يا دودو قمر"، وكتبت الفنانة جومانا مراد: "بحبك".

ويُذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق أعلنت، من خلال مكتب محاميها ياسر قنطوش، عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد الشركة المنتجة لمسلسل "عاليا"، بسبب الإخلال ببنود التعاقد المبرم بين الطرفين.

الفنانة غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق على إنستجرام إطلالة غادة عبد الرازق

