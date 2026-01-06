فتاة تساعد محمد رمضان في تغيير حذائه على المسرح.. هذا رد فعله

قبل عرضه في مصر.. تعرف على تقييم موقع "IMDB" لفيلم "Giant"

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها صورًا جديدة، نالت من خلالها إعجابًا واسعًا من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت غادة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالات مختلفة من مناسبات متعددة خلال عامي 2025 و 2026.

وحازت الصور على تفاعل عدد كبير من نجوم الفن، حيث علّقت الفنانة ريهام حجاج: "سكر"، بينما اكتفت الفنانة نادية الجندي بوضع إيموجي قلوب، وكتبت جيهان الشماشرجي: "حبي"، وعلّقت حنان مطاوع: "حبيبتي"، فيما كتبت آية سليم: "ملكة".

كما علّقت عبير صبري قائلة: "قمر يا دودو قمر"، وكتبت الفنانة جومانا مراد: "بحبك".

ويُذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق أعلنت، من خلال مكتب محاميها ياسر قنطوش، عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد الشركة المنتجة لمسلسل "عاليا"، بسبب الإخلال ببنود التعاقد المبرم بين الطرفين.

اقرأ أيضًا:

قبل عرضه في مصر.. تعرف على تقييم موقع "IMDB" لفيلم "Giant"

بعد تخطي "avatar 3" المليار دولار.. 20 صورة لجيمس كاميرون من كواليس أفلامه