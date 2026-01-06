إعلان

قبل عرضه.. رانيا ياسين تروج لشخصيتها في مسلسل "بيت بابا"

كتب : سهيلة أسامة

11:09 ص 06/01/2026
    رانيا ياسين من كواليس تصوير بوستر مسلسل بيت بابا (1)
    رانيا ياسين (2)
    رانيا ياسين من كواليس تصوير بوستر مسلسل بيت بابا (3)
    رانيا ياسين من كواليس تصوير بوستر مسلسل بيت بابا (4)
    رانيا ياسين من كواليس تصوير بوستر مسلسل بيت بابا (2)

روجت الفنانة رانيا ياسين لشخصيتها في مسلسل "بيت بابا"، المقرر عرضه على شاشة MBC مصر.

وشاركت رانيا ياسين جمهورها صورًا من كواليس تصوير البوستر الفردي الخاص بالعمل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتفاعل المتابعون مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "جميلة"، "بنت الغالي"، "الله يسعدك ويوفقك"، "قمر ما شاء الله".

ويشارك في بطولة مسلسل "بيت بابا" كل من محمد أنور، محمد محمود، انتصار، إلى جانب مجموعة من نجوم الوسط الفني، والعمل من تأليف شريف يسري، محمد فتحي، أنس نيللي، تحت إشراف عام أمين جمال.

رانيا ياسين مسلسل بيت بابا

