إعلان

تعرف على موعد ومكان عزاء والدة المخرج حسني صالح

كتب : سهيلة أسامة

01:28 م 06/01/2026

المخرج حسني صالح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المخرج حسني صالح موعد ومكان عزاء والدته من خلال حسابه الخاص على موقع "فيسبوك".

وأوضح أن العزاء سيقام يوم السبت المُقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، موجهًا الشكر للذين قدموا واجب العزاء في وفاة والدته.

وتولى المخرج حسني صالح، إخراج عدد كبير من المسلسلات، منها: الرحايا، شيخ العرب همام، وداي الملوك، بت القبايل، خلف الله.

وكان آخر أعمال المخرج حسني صالح مسلسل "قلع الحجر"، بطولة: محمد رياض، سوسن بدر، عبدالعزيز مخيون، سميرة عبدالعزيز.

اقرأ أيضًا:

قبل عرضه.. رانيا ياسين تروج لشخصيتها في مسلسل "بيت بابا"

بعد تخطي "avatar 3" المليار دولار.. 20 صورة لجيمس كاميرون من كواليس أفلامه

المخرج حسني صالح عزاء والدة حسني صالح مسجد الشرطة بالشيخ زايد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

كواليس الـ40 دقيقة الأخيرة ودموع 3 أسر.. القصة الكاملة لحريق مصحة بنها
أخبار المحافظات

كواليس الـ40 دقيقة الأخيرة ودموع 3 أسر.. القصة الكاملة لحريق مصحة بنها
"رجعلي فلوسي يا حرامي".. غرامة 50 ألف جنيه لشاب بتهمة السب عبر واتساب
أخبار المحافظات

"رجعلي فلوسي يا حرامي".. غرامة 50 ألف جنيه لشاب بتهمة السب عبر واتساب
بعد تعرضه لإصابة في الرقبة.. حنان ترك تدعو لابنها آدم
زووم

بعد تعرضه لإصابة في الرقبة.. حنان ترك تدعو لابنها آدم
بزيادة 300%.. قفزة في سعر الكتكوت بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان
اقتصاد

بزيادة 300%.. قفزة في سعر الكتكوت بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان
أمريكا تتراجع عن اتهام رئيس فنزويلا بقيادة "كارتل" لتجارة المخدرات
شئون عربية و دولية

أمريكا تتراجع عن اتهام رئيس فنزويلا بقيادة "كارتل" لتجارة المخدرات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث