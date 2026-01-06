تعرف على موعد ومكان عزاء والدة المخرج حسني صالح

كشف المخرج حسني صالح موعد ومكان عزاء والدته من خلال حسابه الخاص على موقع "فيسبوك".

وأوضح أن العزاء سيقام يوم السبت المُقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، موجهًا الشكر للذين قدموا واجب العزاء في وفاة والدته.

وتولى المخرج حسني صالح، إخراج عدد كبير من المسلسلات، منها: الرحايا، شيخ العرب همام، وداي الملوك، بت القبايل، خلف الله.

وكان آخر أعمال المخرج حسني صالح مسلسل "قلع الحجر"، بطولة: محمد رياض، سوسن بدر، عبدالعزيز مخيون، سميرة عبدالعزيز.

