بعد تعرضه لإصابة في الرقبة.. حنان ترك تدعو لابنها آدم

كتب : سهيلة أسامة

12:13 م 06/01/2026 تعديل في 02:13 م
كشفت الفنانة المعتزلة حنان ترك عن تعرض نجلها آدم يوسف لإصابة في الرقبة.

ونشرت حنان ترك صورة لابنها ظهر خلالها مرتديًا دعامة طبية بالرقبة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

وعلّقت حنان على صورة نجلها قائلة: "شفاك الله شفاءً لا يغادر سقمًا".

وكان آدم، نجل الفنانة المعتزلة حنان ترك، احتفل بزفافه قبل أسبوعين على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك وسط حضور عدد من الأصدقاء وأفراد العائلتين.

آدم نجل الفنانة المعتزلة حنان ترك

