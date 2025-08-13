إعلان

بالفيديو..محمد رمضان يوثق لحظة استماع أمريكي أغانيه في نيويورك

12:48 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

محمد رمضان

كتب- هاني صابر

حرص النجم محمد رمضان، على توثيق لحظة استماع مواطن أمريكي لإحدى أغانيه داخل سيارته خلال تواجده بشوارع نيويورك.

ونشر رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وقال فيه : "صدفة غريبة وشرف ان الأمريكان يسمعوني ، الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل ربي ثم جمهوري العظيم".

يذكر أن، محمد رمضان يستعد لطرح أحدث أغانيه الجديدة اليوم الأربعاء وتحمل اسم "مفيش طبطبة" والتي صورها بطريقة الفيديو كليب في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

