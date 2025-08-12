راغب علامة عن أزمة حفل الساحل: "مابعرفش أصد الناس على المسرح"

كتب - معتز عباس:

حضر الفنان راغب علامة جلسة التحقيق معه في مقر نقابة المهن الموسيقية، بعد واقعة حفله في الساحل الشمالي، وحدث بعض التجاوزات مع الجمهور، وذلك بحضور النقيب الفنان مصطفى كامل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقال راغب علامة، خلال الاجتماع، إن ما حدث سبب له على المسرح انزعجًا كثيرًا، خاصة وأن تلك المواقف تسبب له الإحراج ولنقابة الموسيقيين.

وأضاف: " أنا واقف على المسرح ماعرفش أكون من الفنانين اللي بيصدوا الناس واللي بيسلم عليا بسلم عليه بالطريقة نفسها، لكن المفروض الجهة المنظمة اللي يحمونا من هذه المواقف لأنها مواقف محرجة ليا وللنقابة".

وتابع: "احنا أمام الناس المفروض الفنان يكون مرتاح على المسرح ويغني لوحده بدل ما يسلم على فلان وفلان ويبوس ويحضن فلان لأن الناس بتحبه وأنا أقدر محبتهم وتقدير كبير، لكن المسرح لازم يكون للفنان ياخد راحته فيه بدل ما ينشغل بالحضور".

وأكمل: "احتراما لدور النقابة بتمنى على كل الجهات المنظمة يسمحولنا إن المسرح يكون للمغني والفرقة الموسيقية فقط".

وكان أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في بيان صحفي، قرار إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق بسبب ما حدث في حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي "تبادل القبلات مع المعجبات وصعودهن على المسرح".

قال مصطفى كامل إنه تابع سلوكا وصفه بالمشين، والمخالف لكل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، مضيفا "سلوكا لم نعتاد عليه داخل وطننا سابقاً ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز" .

ورد راغب على أزمته مع نقابة المهن الموسيقية وكتب عبر حسابه على "X": "جمهوري الغالي، في إتصال تليفوني بيني وبين النقيب والفنان مصطفى كامل وبكل النوايا الطيبة كان الحديث انه ليس في مصلحة أحد هذا الوضع ، ولا اقبل ان يكون هناك خلاف على الإطلاق ومن يتطاول على النقيب كأنه تطاول عليا وعلى جمهوري شخصياً.. وانا بتشرف بزيارة النقابة في أي وقت وأقدر النقيب كما اقدره كشاعر وملحن ومطرب".

