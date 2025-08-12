"شمس وبحر وبطيخ".. هنا الزاهد تخطف الأنظار بـ"التايجر" أمام البحر

كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة هنا الزاهد الاستمتاع بوقتها وقضاء إجازة الصيف على البحر، في إحدى المدن الأوروبية.

خطفت هنا أنظار المتابعين والجمهور على حسابها بموقع "انستجرام"، بعد ظهورها بإطلالة جريئة ومميزة، مرتدية فستان "تايجر" طويل، وملابس بحر على الشاطئ.

وكتبت هنا تعليقًا على الصور: "شمس وبحر وبطيخ".

وتشارك هنا الزاهد في فيلم"ريستارت"، بطولة تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

