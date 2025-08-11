إعلان

مع أختها نورهان أمام البحر.. رانيا منصور تنشر صورًا من إجازتها في الساحل

08:37 م الإثنين 11 أغسطس 2025
كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا في الساحل الشمالي.

ونشرت رانيا صورا جمعتها بشقيقتها نورهان، في عيد ميلاد زوجة الفنان خالد سليم، في الساحل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وشاركت رانيا منصور في فيلم "ريستارت"، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

اقرأ أيضا..

لبلبة تشارك لأول مرة في افتتاح ملتقى "أولادنا"

بالصور| آيتن عامر تتألق بالأخضر.. وتعلق: السعادة هي الزي المفضل

نورهان منصور رانيا منصور الساحل الشمالي
