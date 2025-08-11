كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا في الساحل الشمالي.

ونشرت رانيا صورا جمعتها بشقيقتها نورهان، في عيد ميلاد زوجة الفنان خالد سليم، في الساحل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وشاركت رانيا منصور في فيلم "ريستارت"، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

