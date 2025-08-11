نرمين الفقي تظهر بالـ"شورت" بصحبة صديقاتها والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نرمين الفقي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة لها بالمصيف بصحبة عدد من صديقاتها.

ونشرت نرمين الصور التي ظهرت فيها مرتدية "شورت جريء"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي:"أيوة كدة، أحلى واحدة، العسل نرمين، قمر".

يذكر أن، نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.