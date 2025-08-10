روبي ونرمين والهضبة.. 20 صورة لصيف النجوم في الساحل

كتب - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم ونجمات الفن على الاستمتاع بأوقاتهم على شواطئ الساحل الشمالي، ومشاركة متابعيهم لحظاتهم المبهجة من خلال نشر صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

مع بدء فصل الصيف، تحولت شواطئ الساحل الشمالي إلى وجهة مفضلة لنجمات الفن، حيث يفضلن قضاء عطلاتهن للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس.

كما أصبحت الشواطئ منصة لعرض أحدث صيحات الموضة الصيفية، حيث تتألق النجمات بإطلالات جذابة وعصرية تعكس أذواقهن الرفيعة وتبرز جمالهن الطبيعي، سواء على البحر، أو في حفلات مهرجان العلمين والساحل.

وتألقت النجمات بإطلالات صيفية أنيقة وعصرية، حيث حرصن على ارتداء ملابس خفيفة ومناسبة لأجواء البحر، ما أثار تفاعلاً واسعًا من الجمهور. من أبرز النجمات اللاتي شاركن صورهن الصيفية هذا العام، نرمين الفقي، مي سليم، نادية الجندي، ياسمين صبري، بشرى، داليا البحيري، ميرنا نور الدين، إلهام شاهين، وغيرهن.

