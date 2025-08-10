إعلان

روبي ونرمين والهضبة.. 20 صورة لصيف النجوم في الساحل

09:44 م الأحد 10 أغسطس 2025
  بشرى_2
  • عرض 20 صورة
    بشرى_2
  • عرض 20 صورة
    درة_5
  • عرض 20 صورة
    درة_5
  • عرض 20 صورة
    روبي_7
  • عرض 20 صورة
    روبي_7
  • عرض 20 صورة
    سارة سلامة_9
  • عرض 20 صورة
    مريم الجندي_10
  • عرض 20 صورة
    مريم الجندي_10
  • عرض 20 صورة
    مي سليم_13
  • عرض 20 صورة
    ميرهان حسين_14
  • عرض 20 صورة
    ميرهان حسين_14
  • عرض 20 صورة
    نادية الجندي_16
  • عرض 20 صورة
    نادية الجندي_16
  • عرض 20 صورة
    درة_4
  • عرض 20 صورة
    درة_4
  • عرض 20 صورة
    هيدي كرم_19
  • عرض 20 صورة
    الهام شاهين وشقيقتها_1
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي_18
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي_18
كتب - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم ونجمات الفن على الاستمتاع بأوقاتهم على شواطئ الساحل الشمالي، ومشاركة متابعيهم لحظاتهم المبهجة من خلال نشر صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

مع بدء فصل الصيف، تحولت شواطئ الساحل الشمالي إلى وجهة مفضلة لنجمات الفن، حيث يفضلن قضاء عطلاتهن للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس.

كما أصبحت الشواطئ منصة لعرض أحدث صيحات الموضة الصيفية، حيث تتألق النجمات بإطلالات جذابة وعصرية تعكس أذواقهن الرفيعة وتبرز جمالهن الطبيعي، سواء على البحر، أو في حفلات مهرجان العلمين والساحل.

وتألقت النجمات بإطلالات صيفية أنيقة وعصرية، حيث حرصن على ارتداء ملابس خفيفة ومناسبة لأجواء البحر، ما أثار تفاعلاً واسعًا من الجمهور. من أبرز النجمات اللاتي شاركن صورهن الصيفية هذا العام، نرمين الفقي، مي سليم، نادية الجندي، ياسمين صبري، بشرى، داليا البحيري، ميرنا نور الدين، إلهام شاهين، وغيرهن.

شواطئ الساحل الشمالي فصل الصيف نجمات الفن إطلالات نجمات الفن
