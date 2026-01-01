تامر عبدالمنعم يحتفل مع جمهور مسرح البالون في ليلة رأس السنة

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن لقائه بالرابر الأمريكي العالمي سنوب دوج، وذلك عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

ظهر سنوب دوج في الفيديو داخل الاستوديو الخاص به، كما ظهر الفيشاوي وهو في طريقه للقائه وكتب: "أنا محظوظ عشان أكون مع الأسطورة والشخصية العظيمة والقلب الطيب سنوب دوج، شكرا فريدريك وشكرا دكتور دري عشان لجعل هذا اللقاء ممكنا".

وفاة سمية الألفي والدة أحمد الفيشاوي

رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 ديسمبر 2025، الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وتم تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وسط حضور نجوم الفن هم بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان".

وأقيم العزاء وسط تأثر أحمد الفيشاوي برحيل والدته، ولم يتمالك دموعه حزنا على فراقها وأجهش في البكاء وسط مواساة المقربين.

أعمال ينتظر عرضها أحمد الفيشاوي قريبا

ينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلم "سفاح التجمع" الذي تدور أحداثه حول أحداث حقيقية عن سفاح التجمع وقتله العديد من الفتيات حتى محاكمته، ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، فاتن سعيد، دنيا سامي، سينثيا خليفة، صابرين، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

