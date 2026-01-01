إعلان

"واتش ات" تكشف عن إعلان مسلسل "لعبة وقلبت بجد" استعدادا لعرضه

كتب : مروان الطيب

07:08 م 01/01/2026

مسلسل لعبة وقلبت بجد

كشفت "واتش ات" عن الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل "لعبة وقلبت بجد" استعدادا لعرضه على منصتها شهر يناير الجاري.

نشرت "واتش ات" الإعلان عبر صفحتها على "انستجرام" وكتبت: "كل ما تقرب أكتر؛ هتكتشف عالم موازي ماتعرفش عنه أي حاجة، مسلسل لعبة وقلبت بجد يُعرض حصريًا ابتداءً من ١٠ يناير على واتش ات".

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد زاهر، رحمة أحمد فرج، ريام كفارنة، حنان سليمان،تأليف علاء حسن ونسمة سمير، إخراج حاتم محمود.

اخر مشاركات أحمد زاهر الفنية

شارك أحمد زاهر مؤخرا بعدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

بوستر مسلسل لعبة وقلبت بجد

