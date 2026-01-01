تامر عبدالمنعم يحتفل مع جمهور مسرح البالون في ليلة رأس السنة

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بنجاح حفل النجمة أنغام الذي أقيم أمس الأربعاء ضمن احتفالات العام الجديد بفعاليات موسم الرياض تحت شعار "كامل العدد".

ونشر تركي صور جديدة من كواليس الحفل عبر حسابه على "X" وكتب: " أجواء طربية جميلة مع الفنانة أنغام في حفلة مميزة ضمن حفلات موسم الرياض".

آخر حفلات أنغام

أحيت أنغام مؤخرا حفلا غنائيا أمام سفح الأهرامات مطلع شهر ديسمبر الماضي، وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت أنغام باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل محبيها.

آخر أغاني أنغام

كان آخر ما طرحته أنغام أغنية بعنوان "اختلفنا فرقنا افترقنا" عبر صفحاتها الرسمية على "السوشيال ميديا"، وعلى قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وتخطت نسب مشاهدتها المليون مشاهدة.

