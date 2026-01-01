إعلان

روبي تحتفل بنجاح حفل رأس السنة في أبو ظبي

كتب : مروان الطيب

06:00 م 01/01/2026
    روبي تتألق في حفل أبو ظبي
    روبي تتألق على المسرح
    روبي تخطف الأنظار من حفل أبو ظبي
    روبي تحتفل بالعام الجديد مع جمهورها
    روبي تتألق في حفل رأس السنة
    روبي تشعل حفلها في أبو ظبي
    روبي تهنئ جمهورها بالعام الجديد
    روبي على المسرح
    روبي من أحدث جلسة تصوير
    روبي من أحدث ظهور في أبو ظبي
    روبي من كواليس حفل أبو ظبي
    روبي

احتفلت الفنانة روبي بنجاح حفلها الغنائي الذي أقيم مساء أمس الأربعاء ضمن احتفالات رأس السنة في أبو ظبي.

نشرت روبي صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، إذ ظهرت وهي تشعل أجواء الحفل، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

وكتبت روبي على الصور: "كل سنة وانتم طيبيبن وسنة سعيدة عليكم ودايما فرحانين ومبسوطين، من حفلة النيو يير في أبوظبي مع الناس الجميلة اللي اتبسطت جدا بوجودي معاهم".

آخر مشاركات روبي الفنية

كانت آخر مشاركات روبي بمسلسل "أخواتي" وسط بطولة نخبة من نجمات الدراما التلفزيونية هن نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول معاناة أربع شقيقات من مشاكل في التعامل مع الجنس الآخر، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها.

حفل روبي في أبو ظبي روبي تحتفل بنجاح حفل رأس السنة الفنانة روبي روبي على إنستجرام

