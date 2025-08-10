إعلان

روبي ونرمين الفقي وياسمين صبري.. 20 صورة لصيف النجوم في الساحل

09:09 م الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    جومانا مراد
  • عرض 21 صورة
    درة
  • عرض 21 صورة
    درة1
  • عرض 21 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 21 صورة
    روبي
  • عرض 21 صورة
    زينة رضا
  • عرض 21 صورة
    بشرى
  • عرض 21 صورة
    مريم الجندي
  • عرض 21 صورة
    منة عرفة
  • عرض 21 صورة
    الهام شاهين وشقيقتها
  • عرض 21 صورة
    مي سليم
  • عرض 21 صورة
    سارة سلامة
  • عرض 21 صورة
    نادية الجندي وعمرو دياب وأسما ابراهيم
  • عرض 21 صورة
    مي سليم في الساحل الشمالي
  • عرض 21 صورة
    نادية الجندي
  • عرض 21 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 21 صورة
    هيدي كرم
  • عرض 21 صورة
    ياسمين صبري (1)
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي وكريم فهمي
كتب - معتز عباس:

استغلت العديد من نجمات الفن موسم صيف 2025 للاستمتاع بأوقاتهن على شواطئ الساحل الشمالي، ومشاركة متابعيهن لحظاتهن المبهجة من خلال نشر صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

مع بدء فصل الصيف، تحولت شواطئ الساحل الشمالي إلى وجهة مفضلة لنجمات الفن، حيث يفضلن قضاء عطلاتهن للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس.

كما أصبحت الشواطئ منصة لعرض أحدث صيحات الموضة الصيفية، حيث تتألق النجمات بإطلالات جذابة وعصرية تعكس أذواقهن الرفيعة وتبرز جمالهن الطبيعي، سواء على البحر، أو في حفلات مهرجان العلمين والساحل.

تألقت النجمات بإطلالات صيفية أنيقة وعصرية، حيث حرصن على ارتداء ملابس خفيفة ومناسبة لأجواء البحر، ما أثار تفاعلاً واسعًا من الجمهور. من أبرز النجمات اللاتي شاركن صورهن الصيفية هذا العام، نرمين الفقي، مي سليم، نادية الجندي، ياسمين صبري، بشرى، داليا البحيري، ميرنا نور الدين، إلهام شاهين، وغيرهن.

الهام شاهين درة نرمين الفقي ميرهان حسين منة عرفة مي سليم نادية الجندي ميرنا نور الدين
