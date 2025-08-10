كتبت- سهيلة أسامة:

ظهرت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، ضيفة مع الإعلامي معتز الدمرداش، وتحدثت خلال اللقاء عن معاناتها مع الوزن الزائد منذ طفولتها.

وقالت ويزو: "من وأنا صغيرة، تخينة، مولودة 7 كيلو، ماما رضعتني 3 سنين، وكان عندي فتق سُري، وهي ما عالجتش الفتق السُري ده، فأنا عايشة بيه، فكنت من الأطفال اللي ما شاء الله بتحب الأكل قوي، أبويا بيقولي لما كنت بشيلك، أقول لأمك (إيه ده؟ إنتي مخلفة لنا شوال؟)، وبيقول لي:(ما كنتش بعرف أشيلك)، بيشيلني من دماغي، يعني كان ممكن يفصل دماغي عن جسمي، أنا بس اللي في العيلة كده، أنا حالياً 130 أو 135 كده، لكن الأول ده أنا عشان الحمل مع الولادة، أنا غير أي ست، يعني أي ست ممكن تزيد 20 كيلو، أنا بزيد 50 أو 60 كيلو في الحمل، يعني مثلاً أبقى حامل 150، فجأة أبقى 80".

وتابعت: "أنا بحاول أقنع نفسي إن دي ماية، وأقعد أقول: (دي ماية مالية الجسم هتنزل)، بموت في الأكل الحلو بطريقة مش طبيعية، والحادق، بس الحلو لو قدامي، ده أسهل ليا، بس منعتهم عشان أقدر أنزل".

وأضافت: "يعني أنا عشان كنت بحب الأكل، أمي كانت بتدينا، فينو، لأن هي جربت تدينا عيش بلدي، ما حبنهوش، فبقت بتدينا فينو، فكانت بتدي إخواتي كلهم رغيفين، أنا الوحيدة كانت بتديني ثلاثة، وكنت بخلصهم برضه، الحصة الأولى، عشان أنا كنت بقول لها: (ماما أنا جعانة)، فكانت بتديني 3 أميرة أصلاً ممكن تديها اتنين وترجع بيهم، فأنا حرام هيترموا، فأقول لها: (يا أميرة هاتي سندوتشاتك)، لأنها كانت أكبر مني بسنتين، فكانت فسحتي غير فسحتها، فكنت أطلع لها أقول لها: (أنا خلصت سندوتشاتي، ممكن تديني سندوتش) طيبة قوي".

وكانت آخر مشاركات ويزو في مسلسل "سيد الناس"، حيث ظهرت كضيفة شرف، والعمل من بطولة الفنان عمرو سعد، وعُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يُذكر أن ويزو تشارك في أكثر من عمل فني من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من بينها فيلم "كابتن جاك" بطولة الفنان محمد ثروت، وإخراج شادي علي.

