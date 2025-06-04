رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات مسرحية "قريب وغريب" بطولة سميحة أيوب

كتبت- نوران أسامة:

استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكريات مشاركتها في مسرحية "قريب وغريب"، التي شاركت في بطولتها الفنانة الراحلة سميحة أيوب، والتي رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء.

ونشرت رانيا مقطعًا من العرض المسرحي عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليه قائلة: "مسرحية قريب وغريب المأخوذة عن المسرحية العالمية الأشجار تموت واقفة، من تأليف أليخاندرو كاسونا، تُعد رمزًا لقوة الإرادة البشرية وقدرتها على المثابرة في مواجهة الصعاب، وتدور أحداثها حول مؤسسة خيرية تسعى لخق السعادة".

وأضافت رانيا: "مسرحية قريب وغريب من بطولة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، والأستاذ القدير عبد الرحمن أبو زهرة، والفنان جمال عبد الناصر، وبمشاركتي، ومن إخراج الأستاذ نبيل منيب، رحمه الله. وعرضت ا على خشبة المسرح القومي".

واختتمت رسالتها قائلة: "ألف حمد وشكر ليك يا رب إني وقفت مع عمالقة الفن، أستاذتي وأمي الروحية مدام سميحة أيوب، والأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، أطال الله عمره، هتوحشيني يا حبيبتي... أرجوكم الفاتحة والدعاء لروح مدام سميحة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

تُعد الفنانة الراحلة من رواد المسرح العربي، حيث قدمت مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، تجاوزت خلالها 170 مسرحية، من أبرزها: "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

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