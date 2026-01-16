إعلان

مي عز الدين توجه رسالة لـ ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها

كتب : هاني صابر

12:01 ص 16/01/2026

مي عز الدين

وجهت الفنانة مي عز الدين، رسالة لصديقتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

ونشرت مي، صورة ياسمين عبدالعزيز، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة وجدعة وناجحة وسكر يا سوسو".

يذكر أن، مي عزالدين خرج مسلسلها الجديد "قبل وبعد" من المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

مسلسل "قبل وبعد" تجسد مي عز الدين من خلاله شخصية طبيبة، ويضم العمل ريم البارودي، عماد زيادة، كريم فهمي، هاني عادل، سوسن بدر، ليلى عز العرب.

ياسمين عبدالعزيز مي عز الدين إنستجرام مي عز الدين عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز

