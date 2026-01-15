بعد إصابته بـ"ورم".. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان ياسر صادق

كشف الفنان حسان العربي تطورات الحالة الصحية للفنان ياسر صادق بعد دخوله المستشفى عقب إصابته بـ"ورم".

وقال حسان العربي في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الحمد لله الفنان ياسر صادق بصحة جيدة، وأنا زورته النهاردة بالمستشفى، وحالته مستقرة وبدأ يتحسن للأفضل، ولا زال بالعناية المركزة، وهو يتحدث مع من حوله بشكل طبيعي".

وتم نقل الفنان ياسر صادق، أمس الأربعاء، إلى أحد مستشفيات منطقة المهندسين بعد تعرضه لأزمة صحية، ودخوله العناية المركزة.

يُذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، كرم الفنان ياسر صادق خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان، تقديرًا لمسيرته الفنية الغنية وإسهاماته في تطوير الحركة المسرحية المصرية، وتقديمه أعمالًا تركت تأثيرًا واضحًا في وجدان الجمهور، خاصة في المسرح التربوي ومجال فنون الطفل.