الصور الأولى من حفل زفاف رنا رئيس

كتبت- نوران أسامة:

تحتفل الفنانة رنا رئيس اليوم الإثنين 5 مايو، بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

رنا رئيس عقد قرانها شهر مارس الماضي واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

وشاركت رنا رئيس في مسلسل "سيد الناس"، بطولة عدد من النجوم مثل عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم،وملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، كمال أبو رية، إنجي كيوان، من تأليف خالد صلاح، ومن إخراج محمد سامي.

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