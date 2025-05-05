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بالصور.. جومانا مراد وإيناس الدغيدي يواسون كارول سماحة في وفاة زوجها

09:41 م الإثنين 05 مايو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ايناس الدغيدي في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة
  • عرض 13 صورة
    جومانة مراد في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة
  • عرض 13 صورة
    الاعلامي خالد ابو بكر في عزاء وليد مصطفى
  • عرض 13 صورة
    عزاء المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة
  • عرض 13 صورة
    ليلى علوي في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة
  • عرض 13 صورة
    ليلى علوي في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة
  • عرض 13 صورة
    نجوم الفن والأصدقاء يقدمون واجب العزاء في وفاة وليد مصطفى
  • عرض 13 صورة
    نجوم الفن والأصدقاء يقدمون واجب العزاء في وفاة وليد مصطفى
  • عرض 13 صورة
    جومانة مراد في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة
  • عرض 13 صورة
    نجوم الفن والأصدقاء يقدمون واجب العزاء في وفاة وليد مصطفى
  • عرض 13 صورة
    عزاء المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة
  • عرض 13 صورة
    نجوم الفن والأصدقاء يقدمون واجب العزاء في وفاة وليد مصطفى
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كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

حرص نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء في المنتج الراحل وليد مصطفى، ومواساة زوجته الفنانة كارول سماحة.

وشهد العزاء، المقام بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، والفنانة دينا فؤاد، والمخرجة بتول عرفة، والإعلامية هالة سرحان، المطرب وليد توفيق، والمخرجة إيناس الدغيدي إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة.

توفي المنتج وليد مصطفى توفي صباح السبت الماضي، بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني والإعلامي.

وكانت الفنانة كارول سماحة قد أعلنت عن موعد العزاء عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت:"وداعًا يا أغلى إنسان في حياتي.. العزاء يوم الإثنين ٥/٥ في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. أرجو من كل من عرف زوجي الدكتور وليد مصطفى أن يذكره بدعوة طيبة".

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