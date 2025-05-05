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الفنانة ناني سعد الدين تكشف: "أخويا مات بالجلطة بسبب الزمالك"

01:17 م الإثنين 05 مايو 2025

الفنانة ناني سعد الدين

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كتب- مصطفى حمزة:

أكدت الفنانة ناني سعد الدين، أن أحد أشقائها، ويدعى "محمد" توفي إثر معاناته من الجلطة بعد خسارة نادي الزمالك إحدى مبارياته.

الفنانة ناني سعد الدين، خلال ظهورها في برنامج "قعدة ستات" تحدثت عن تفاصيل وفاة شقيقها، وتوليها رعاية أبناء أشقائها.

وقالت: "أخي محمد، كان مشجع متعصب أوي للزمالك، ولما الزمالك خسر ماتش، جتله جلطة وتوفي".

وتابعت: " قبل وفاته، كان جايب دهان أبيض، لدهن غرفته بألوان قميص نادي الزمالك، أبيض بخطين حمر، وكنت عادة عند خسارة النادي أي مباراة، أقوم بإحضار تورتة لشقيقي حتى ينسى الخسارة".

الفنانة ناني سعد الدين، أكدت أنها تتولى رعاية 9 من أولاد أشقائها، بعد وفاة شقيق لها إثر إصابته بالسرطان، وتعثر الظروف المادية بالنسبة لشقيق آخر.

وشاركت الفنانة ناني سعد الدين في مسلسل "سيد الناس" الذي عرض في رمضان الماضي، وقام ببطولة العمل، عمرو سعد، وإلهام شاهين، وسلوى عثمان،و خالد الصاوي، وأحمد رزق، وأحمد زاهر، ونشوى مصطفى ، وأحمد فهيم، و ملك زاهر، و منة فضالي، و طارق النهي، ومحمود قابيل، و إخراج محمد سامي.

ناني سعد الدين اتولى تربية 9 من أولاد "أخواتي

ناني سعد الدين نادي الزمالك الزمالك
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