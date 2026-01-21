عمرو عبدالعزيز في جنازة والدة نضال الشافعي (صور)

تصوير- أحمد مسعد:

حرص الفنان عمرو عبد العزيز على مساندة الفنان نضال الشافعي في وفاة والدته.

وكان الفنان نضال الشافعي أعلن وفاة والدته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم.

يذكر أن الفنان نضال الشافعي يشارك حاليًا في تصوير مسلسل "درش" مع نخبة من نجوم الفن، بطولة النجم مصطفى شعبان، سلوى خطاب، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد علي رزق، غادة طلعت، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

