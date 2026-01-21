إعلان

عمرو عبدالعزيز في جنازة والدة نضال الشافعي (صور)

كتب : سهيلة أسامة

12:59 م 21/01/2026
    الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي (1)
    الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي (3)
    عمرو عبد العزيز في جنازة والدة الفنان نضال الشافعي (2)
    عمرو عبد العزيز في جنازة والدة الفنان نضال الشافعي (1)
    الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي (2)

تصوير- أحمد مسعد:

حرص الفنان عمرو عبد العزيز على مساندة الفنان نضال الشافعي في وفاة والدته.

وكان الفنان نضال الشافعي أعلن وفاة والدته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم.

يذكر أن الفنان نضال الشافعي يشارك حاليًا في تصوير مسلسل "درش" مع نخبة من نجوم الفن، بطولة النجم مصطفى شعبان، سلوى خطاب، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد علي رزق، غادة طلعت، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

الفنان عمرو عبد العزيز جنازة والدة نضال الشافعي الفنان نضال الشافعي وفاة والدة نضال الشافعي

