إسعاد يونس تشوق جمهورها لضيفة حلقتها المقبلة من "صاحبة السعادة"
كتب : سهيلة أسامة
إسعاد يونس
شوقت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس جمهورها بعد نشرها صورة للضيفة المرتقبة في حلقتها القادمة من برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على قناة "dmc".
وعلقت إسعاد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "خمنوا مين ضيفة حلقتنا الجاية في برنامج صاحبة السعادة".
وجاءت أبرز الأسماء المرشحة في التعليقات: زينة، أيتن عامر، أمال ماهر، ومي عز الدين.
يُذكر أن الفنانة إسعاد يونس استضافت الفنان والملحن عمرو مصطفى في حلقة يومي الأحد والإثنين 4 و5 يناير من برنامجها "صاحبة السعادة"، وحققت الحلقة نسب مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
