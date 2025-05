أول تعليق من ليدي جاجا بعد إحباط محاولة تفجير مقر حفلها بالبرازيل

كتب- مصطفى حمزة:

حرصت نجمة البوب العالمية ليدي جاجا،على كشف موقفها من الحفل الذي أقامته في البرازيل، مساء أمس الآحد، والذي أقيم بعد ساعات من إحباط محاولة الهجوم بالمتفجرات على مقره.

النجمة العالمية ليدي جاجا، في أول تعليق لها، عبر صفحتها في موقع "إكس"، كتبت: "لم يُهيئني شيءٌ للشعور الذي انتابني خلال حفل الليلة الماضية - الفخرُ والفرحُ المطلقان اللذان شعرتُ بهما وأنا أُغني لشعب البرازيل".

وتابعت: "لقد أسرني منظرُ الحشدِ خلال أغنياتي الافتتاحية. إن قلوبكم تشعُّ نورًا، وثقافتكم نابضةٌ بالحياة ومميزة، وآمل أن تُدركوا مدى امتناني لمشاركتي هذه اللحظة التاريخية معكم، جاء ما يُقدر بـ 2.5 مليون شخص لمشاهدتي وأنا أُغني، وهو أكبر حشدٍ لأي امرأة في التاريخ. أتمنى لو أستطيع مشاركة هذا الشعور مع العالم أجمع".

وأضافت ليدي جاجا: "أعلم أنني لا أستطيع، ولكن يُمكنني أن أقول هذا - إذا ضللتَ طريقك، يُمكنك العودة إذا آمنتَ بنفسك وعملتَ بجد ،يُمكنك أن تُعطي نفسك كرامةً من خلال التدرب على شغفك وحرفتك، ودفع نفسك إلى آفاقٍ جديدة - يُمكنك الارتقاء بنفسك حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت. شكرًا لك يا ريو على انتظارك عودتي".

وأختتمت: "شكرًا لك أيها الوحوش الصغيرة في جميع أنحاء العالم. أحبك. لن أنسى هذه اللحظة أبدًا. ارفعوا أيديكم أيها الوحوش الصغيرة. أوبريجادا. مع حبي، يا أم الوحش".

الشرطة البرازيلية، كانت قد أعلنت عن إحباط هجوم بالمتفجرات و القنابل، على مقر حفل النجمة العالمية ليدي جاجا، قبل ساعات من إقامته في ريو دي جانيرو.

Nothing could prepare me for the feeling I had during last night’s show—the absolute pride and joy I felt singing for the people of Brazil. The sight of the crowd during my opening songs took my breath away. Your heart shines so bright, your culture is so vibrant and special, I… pic.twitter.com/KCXvMxakZx