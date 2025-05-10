وائل عبدالعزيز ردا على تصريحات أمينة خليل: "كنا بنقعد ٤ ممثلين في كرفان شبه عربيات الترحيلات"

كتب- هاني صابر:

علق الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، على التصريحات الأخيرة للفنانة أمينة خليل.

وكتب وائل، عبر حسابه على فيسبوك: "يا أمينة أنا في بداياتي من ٢٠ سنة مثلا.. كنت بروح مقابلات الشغل من المعادي للمهندسين ومعيش فلوس أرجع، ومرة رجعت ماشي عشان مطلبش حاجة من حد".

وأضاف: "ولما ربنا فتحها علينا كنا بنقعد ٤ ممثلين في كرفان شبه عربيات الترحيلات كدة.. لحد ما بقي الواحد بيقعد في كرفان مكيف لوحده ويفتكر الأيام دي ويحمد ربنا على النعم".

وكانت أمينة خليل قالت في تصريحات تليفزيونية سابقة، موجهة رسالة للشباب قالت فيها: "انزل اشتغل وعض الصخر.. أنا زمان كنت بقعد في كارفان سقفه مخروم والدنيا بتمطر".

يذكر أن، الفنان وائل عبدالعزيز يستعد لخوض تجربة برامجية جديدة بعنوان "شوجر دادي"، وذلك خلال الفترة المقبلة.

