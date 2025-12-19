تصوير- هاني رجب:

شهد ريد كاربت حفل توزيع جوائز وشوشة، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، حضور نخبة من ألمع النجوم والإعلاميين والشخصيات المؤثرة في مختلف المجالات.

وجاء بين أبرز الحضور الفنان أشرف زكي، الفنان أشرف عبد الباقي، الإعلامية آية عبد الرحمن، النجمة نيللي، الفنان أحمد العوضي، الإعلامية دعاء عامر، الفنان الكبير رشوان توفيق، الفنانة عبير صبري، الإعلامية هالة سرحان، الفنان علي الحجار، الفنان عصام السقا، الفنان باسم سمرة، الفنان طه دسوقي، الفنان مصطفى غريب، الفنان أحمد عبد الوهاب والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

يحتفي مهرجان وشوشة بالنجوم الذين تألقوا طوال العام سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية أو بالبرامج الحوارية، وحققت أعمالهم نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

