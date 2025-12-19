نيللي والعوضي وآية عبدالرحمن..توافد النجوم على حفل جوائز وشوشة السنوي

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي التوافد على حفل توزيع جوائز وشوشة، الذي يقام مساء اليوم الجمعة.

وشهد الريد كاربت حضور نخبة من النجوم منهم النجمة الكبيرة نيللي، الفنان أحمد العوضي، الإعلامية دعاء عامر، والإعلامية آية عبد الرحمن والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

يحتفي مهرجان وشوشة بالنجوم الذين تألقوا طوال العام سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية أو بالبرامج الحوارية، وحققت أعمالهم نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

