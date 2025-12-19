إعلان

نيللي والعوضي وآية عبدالرحمن..توافد النجوم على حفل جوائز وشوشة السنوي

كتب : مروان الطيب

08:15 م 19/12/2025
    أحمد العوضي على الريد كاربت
    الإعلامية دعاء فاروق في حفل جوائز وشوشة
    النجمة نيللي
    أحمد العوضي
    مقدمة برنامج دولة التلاوة اية عبد الرحمن
    نيللي تخطف الأنظار من حفل توزيع جوائز وشوشة
    ليلى عز العرب ونيللي
    نيللي على الريد كاربت

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي التوافد على حفل توزيع جوائز وشوشة، الذي يقام مساء اليوم الجمعة.

وشهد الريد كاربت حضور نخبة من النجوم منهم النجمة الكبيرة نيللي، الفنان أحمد العوضي، الإعلامية دعاء عامر، والإعلامية آية عبد الرحمن والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

يحتفي مهرجان وشوشة بالنجوم الذين تألقوا طوال العام سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية أو بالبرامج الحوارية، وحققت أعمالهم نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

