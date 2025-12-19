إعلان

بفستان محتشم وأنيق..مقدمة برنامج "دولة التلاوة" تصل حفل توزيع جوائز وشوشة

كتب : مروان الطيب

09:28 م 19/12/2025
    الإعلامية آية عبد الرحمن
    مقدمة برنامج دولة التلاوة آية عبد الرحمن
    آية عبد الرحمن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز وشوشة
    آية عبد الرحمن على الريد كاربت

تصوير- هاني رجب:

يشهد ريد كاربت حفل توزيع جوائز وشوشة، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، حضور نخبة من ألمع النجوم والإعلاميين والشخصيات المؤثرة في مختلف المجالات.

وجاء بين أبرز الحضور الإعلامية آية عبد الرحمن مقدمة برنامج "دولة التلاوة"، إذ ظهرت مرتدية فستان محتشم وأنيق، حاز على إعجاب الحضور على الريد كاربت، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

حقق برنامج "دولة التلاوة" نجاحا جماهيريا وهو برنامج مسابقات تلفزيوني، يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الشابة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، يعرض البرنامج بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يحتفي مهرجان وشوشة بالنجوم الذين تألقوا طوال العام سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية أو بالبرامج الحوارية، وحققت أعمالهم نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

آية عبد الرحمن دولة التلاوة جوائز وشوشة حفل وشوشة

