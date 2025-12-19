إعلان

فستان مُطرز.. نيللي تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز وشوشة

كتب : مروان الطيب

09:19 م 19/12/2025
تصوير- هاني رجب:

خطفت النجمة نيللي الأنظار فور وصولها على ريد كاربت حفل توزيع جوائز وشوشة، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، بحضور نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات.

ظهرت نيللي على الريد كاربت مرتدية فستان مُطرز و أنيق حاز على اعجاب الحضور، وحرصت على تحية المتواجدين، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

وشهد الريد كاربت حضور نخبة من النجوم والإعلاميين منهم النجمة الكبيرة نيللي، الفنان أحمد العوضي، الإعلامية دعاء عامر، والإعلامية آية عبد الرحمن والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

يحتفي مهرجان وشوشة بالنجوم الذين تألقوا طوال العام سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية أو بالبرامج الحوارية، وحققت أعمالهم نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

